Dominick Vansevenant wil burgemeesterschap verlengen 21 juni 2018

02u43 0 Keerbergen N-VA Keerbergen heeft burgemeester Dominick Vansevenant naar voor geschoven als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij doet hiermee opnieuw een gooi naar een verlenging van het burgemeesterschap.

Schepenen Inge Anno (Onderwijs, Lokale Economie Toerisme, Gelijke kansen en Gezondheid) en Frank Van Nuffelen (Mobiliteit, Milieu en Financiën) staan op plaatsen twee en drie. Voorzitter Johan Segers duwt de lijst. Gemeenteraadsvoorzitter Koen Van Cleemput bekleedt plaats 13. Ondertussen is de lijst van N-VA Keerbergen met 11 vrouwen en 12 mannen volledig. Van de 23 kandidaten maken er 13 hun debuut. "N-VA heeft als doel de grootste partij van Keerbergen te worden, om de Keerbergenaren het beleid te kunnen geven dat ze verdienen", aldus lijsttrekker Dominick Vansevenant.





"N-VA Keerbergen wil hard werken aan een veilig Keerbergen, ook in het verkeer. We werken voort aan het sociale weefsel van onze gemeente met investeringen in onze scholen, het gemeenschapscentrum, in onze verenigingen en sport." (SPK)