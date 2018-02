Dolle pret op carnavalsdansnamiddag Keerbergse senioren 16 februari 2018

De Keerbergse senioren trokken gisternamiddag de verkleedkleren aan. De traditionele maandelijkse dansnamiddag van de Seniorenraad stond immers volledig in het teken van carnaval. Met 'Danscafé goes carnaval' werd het danscafé in Gemeenschapscentrum Den Bussel letterlijk in een ander kleedje gestoken.





"Met bijna tweehonderd overwegend 65-plussers op de dansvloer is deze zesde editie een nooit gezien succes", weet schepen van Senioren Liliane Goyvaerts. "Waar we anders op de derde donderdag van de maand zo'n 150 danslustigen tellen, zijn dat er nu een derde meer." De aangepaste livemuziek zorgde meteen ook voor de juiste ambiance. Naast taart en koffie waren er ook prijzen voor de 'best verkledenen'. Een koppel dat als neanderthaler naar de carnavalsdansnamiddag trok, won de individuele prijs. Die voor de best verklede groep ging naar 'De 55-plus dansgroep'. Op de dansnamiddagen in GC Den Bussel zijn alle 55-plussers uit Keerbergen en de buurgemeenten welkom. De toegang is steeds gratis. Het laatste danscafé van dit winterseizoen vindt op donderdag 17 mei, zoals steeds van 14 tot 17 uur, plaats. (SPK)