Dochter stelt werk overleden schilder tentoon OOK ZES ANDERE KUNSTENAARS VEILEN WERKEN VOOR GOEDE DOEL SVEN PONSAERTS

24 mei 2018

02u25 0 Keerbergen Onder de titel 'Keart Auction' vindt zaterdag in Keerbergen een 'pop-uptentoonstelling' plaats rond amateurkunstenaar Hugo Vandenput. Omdat de bijna 15 jaar geleden overleden man uit Hoeilaart nooit tentoon heeft gesteld, doet zijn jongste dochter Lies dit nu. De opbrengst van de expo gaat deels naar drie goede doelen.

"Papa was een begenadigd schilder", vertelt Lies Vandenput (41), dochter van de in 2004 op 60 jaar overleden Hugo. "Elke zondag kroop hij na een ochtendjogging vol passie achter de schildersezel, om een levensecht tafereel te vereeuwigen: een vakantiefoto, een stilleven, soms een beeld dat hij diezelfde ochtend joggend had opgemerkt. Schilderen was zijn creatieve uitlaatklep. Kort na zijn pensioen, toen hij alle tijd had om te schilderen, werd hij echter ziek."





Exposeren deed de bankbediende nooit. Bijna vijftien jaar na zijn overlijden beslisten zijn jongste dochter en vrouw om z'n werk voor het eerst vanonder het stof te halen voor een pop-uptentoonstelling.





"Zijn canvasdoeken hangen her en der bij familieleden thuis. Maar een groot gedeelte bleef altijd op zolder. Ook al spoorden velen hem daartoe aan, papa exposeerde nooit. Bescheiden als hij was, wou hij liever geen ruchtbaarheid rond zijn werk. Maar nu vond ik het welletjes: mijn vader verdient die eer. Voor het eerst krijgt zijn kunst nu aandacht."





Lies stelt zaterdag een 15-tal werken van haar vader tentoon. Haar grote tuin in Keerbergen vormt vanaf 19 uur het decor van Hugo's expressieve en hedendaagse schilderijen. Zes andere hedendaagse kunstenaars uit de driehoek Mechelen-Leuven-Vilvoorde vullen de expo aan: Gerard Kuijpers (marmeren kunst, collectible design), Ine Lammers (schilderwerken op doek), Xu Lemm (pixelkunst), Segi (recyclagekunst), Lieven D'Haese (bronzen sculpturen) en Ulrike Bolenz (schilder- en tekenkunst). Curator van de tentoonstelling is Gilbert Putteman, vrederechter van kanton Vilvoorde en notoir kunstkenner.





Drie goede doelen

"Alle kunstenaars stellen hun werk bovendien tegen een uitzonderlijk gunstige prijs ter beschikking voor een veiling. De meeropbrengst gaat integraal naar drie goede doelen: Asinotherapie De Kampenhoeve in Kampenhout, vzw Rozemarijn uit Keerbergen en Haacht, en Dagopvang Casa Di Mauro uit Duffel en Kontich. Met de veiling hopen we toch 10.000 euro aan het goede doel te kunnen schenken. Dat is precies wat mijn pa ongetwijfeld zelf ook zou hebben gewild", aldus nog Vandenput.





De pop-uptentoonstelling Keart Auction vindt plaats bij Lies Vandenput thuis, Putsebaan 202 in Keerbergen en is zaterdag vanaf 19 uur vrij toegankelijk. De veiling, die onder toezicht van een deurwaarder staat, begint om 20.30 uur.