Diefstallen uit firmavoertuigen

18 januari 2019

14u42

In de Oude Dijkstraat in Keerbergen werd ingebroken in verschillende firmavoetuigen. Dat gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag. In twee lichte vrachtauto’s die op de oprit stonden werd ingebroken . De daders boorden telkens een of twee gaten in het achterportier. Er werd tuingereedschap gestolen zoals heggenscharen, een bladblazer, kettingzagen, enzovoort. Een eerste onderzoek leverde nog geen nuttige informatie op over de daders.