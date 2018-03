Dief gebruikt ladder uit tuinhuis 23 maart 2018

Tijdens een woninginbraak in de Oude Putsebaan in Keerbergen heeft een onbekende geld en juwelen gestolen. Er werd gebruik gemaakt van een ladder uit het tuinhuis om langs de eerste verdieping van het huis binnen te geraken. "De politie wil er nog eens de aandacht op vestigen om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen zodat geen ladders of dergelijke hulpmiddelen door dieven gebruikt kunnen worden bij het plegen van diefstallen", zegt hoofdinspecteur Rudi Van Roost van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen. Er kan nog steeds preventie-advies aangevraagd worden op het nummer 015/50.91.35. (KAR)