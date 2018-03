Diamant voor Marcel en Marie-Louise 01 maart 2018

02u28 0

Marcel Bollens en Marie-Louise Steemans uit de Bakestraat in Keerbergen waren op 15 februari precies 60 jaar getrouwd. Zowel Marcel (81) als Marie-Louise (80) groeide op in Zemst, nabij Mechelen. Marcel was zijn hele loopbaan elektro-mecanicien bij de NMBS, waarvoor hij het elektrisch onderhoud van de lijnen en stations deed. Marie-Louise was het langst administratief bediende bij Seca in Vilvoorde. Er kwamen een dochter, twee kleinzonen en ook al twee achterkleinzonen voor de jubilarissen. Die houden nu nog vooral van fietsen. Beiden zijn dan ook nog actief lid van Wielertoeristenclub Damiaan uit Tremelo en trekken er geregeld met de koersfiets op uit.





(SPK)