Diamant voor Edmond Hermans en Jacqueline Hoorelbeke-Van Leemput 05 juli 2018

02u25 0

Edmond Hermans en Jacqueline Hoorelbeke-Van Leemput uit de Duivebergen in Keerbergen waren op 7 juni precies 60 jaar getrouwd. Edmond (80) is afkomstig uit Hummelgem (Steenokkerzeel) en werkte bij Electrabel als adjunct-overste Dispatching Hoogspanning. Jacqueline (76) groeide op in Holsbeek en zorgde voor het huishouden en hun twee dochters. Er kwamen ook drie kleinkinderen. Edmond heeft altijd veel gefietst. Jacqueline houdt nog van koken, tuinieren, lezen en naaien.





(SPK)