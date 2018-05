Caféstival in acht Keerbergse cafés 09 mei 2018

02u39 0 Keerbergen De gemeente Keerbergen steunt lokaal muzikaal talent. De Jeugddienst houdt daarom op vrijdagavond 11 mei de tweede editie van 'Caféstival' - een muzikale kroegentocht waarbij op één avond maar liefst 12 bands in acht deelnemende cafés optreden.

"De line-up is erg gevarieerd en bestaat uit bands uit Keerbergen en de regio", zegt schepen van Jeugd Wouter Boncquet (CD&V). "Ook de genres zijn erg uiteenlopend. Het repertoire gaat van akoestische nummers, over Nederlandstalige pop en cover tot blues en stevige rock. Kortom, voor elk wat wils." Een avondje Caféstival doe je best te voet. De deelnemende cafés liggen allemaal in het centrum, op wandelafstand van mekaar. De deelnemende locaties zijn: Café 't Hoekske, Café De Planchee, Café De Walvis, Café Onder den Toren, Café 't Spieke en Depot 39. De line-up is te vinden op www.keerbergen.be. (SPK)