Burgemeester Boortmeerbeek stopt overvaller... door hem een pintje te trakteren Andreas De Prycker

14 november 2018

19u53 0

De burgemeester en zijn vriendin houden een overvaller tegen... door hem een pintje aan te bieden. Het lijkt wel een Hollywoodscenario , maar het gebeurde maandagavond in Café t’ Hoekske in Keerbergen. Michel Baert, de burgemeester van Boortmeerbeek slaagde er met zijn vriendin Lauretta Mankowski een overvaller aan de praat te houden tot de politie hem kon inrekenen.

Maandag rond de klok van 22 uur zaten er zes klanten in ‘t Hoekske in Keerbergen. Onder hen Michel Baert en zijn vriendin Lauretta. Op dat ogenblik kwam een 27-jarige man uit Sint-Katelijne-Waver binnen. Volgens het Leuvense parket werd de man onmiddellijk agressief en riep hij dat hij wapens op zak had. Hij eiste de inhoud van de kassa - de dagopbrengst - en kreeg die dan ook.

“De man bestelde een Duvel maar gooide die vrijwel direct aan diggelen achter de toog”, vertelt Michel Baert, burgemeester van Boortmeerbeek (Open Vld). “De serveerster, Annemie, kon het glas nog maar net ontwijken. Omdat ik onmiddellijk door had dat er iets niet pluis was, vluchtte ik samen met wat andere klanten naar buiten om de politie te bellen.”

Zijn vriendin Lauretta bleef echter wel in het café, samen met vaste klant en acteur uit De Buurtpolitie Werner Van Rillaer. “Ik ging in de deuropening staan en blokkeerde de uitgang. Ik maande de overvaller aan tot kalmte en zei tegen hem dat we samen rustig gingen zitten en gingen tellen hoeveel de exacte buit bedroeg. Daarna trakteer ik je op een pint”, zei ik.

“Ondertussen gooide de man heel wat spullen in het café stuk, waaronder ook het spaarvarken. Maar mijn plannetje werkte. De man ging zitten en wist mij te vertellen dat hij net was vrijgelaten uit de gevangenis. En hij had dorst”, aldus Lauretta.

“Ondertussen belden wij buiten naar de politie via het nummer 101, maar de hulpdiensten konden niet gecontacteerd worden. Gelukkig heb ik als burgemeester een directe lijn met de politie. Daarna ging het erg vlot. Er kwamen binnen de zes minuten minstens vier gewapende agenten toe en de man werd binnen de tien seconden geneutraliseerd. Erg goed werk van de agenten, dat mag ook wel eens gezegd worden”, stelt Baert. Al gaat hij naar eigen zeggen wel nog eens horen waarom de 101-dienst onbereikbaar was.

Uiteindelijk bleek de overvaller geen wapens op zak te hebben. Het parket verdenkt de man wel van de schijn te wekken dat hij gewapend was. De man werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van diefstal met geweld. Vrijdag wordt dan beslist of de man nog een maand in de cel moet blijven. Mogelijks volgt er ook een psychologisch onderzoek. Door het heldhaftige optreden van Lauretta kon ‘t Hoekske zijn gestolen dagopbrengst uit de kassa weer recuperen.

“Maar helden, neen, dat zijn wij niet”, vinden Michel en Lauretta.