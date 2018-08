Brandweer rukt uit voor uitslaande woningbrand 03 augustus 2018

02u49 0 Keerbergen Op de Rijmenamsebaan in Keerbergen, op het kruispunt met Duivebergen, is gisteravond brand ontstaan in een woning. Niemand raakte gewond. De bewoners en hun dieren konden op tijd de woning verlaten.

De Leuvense brandweer kreeg de melding dat het om een uitslaande woningbrand ging. "De rook kwam van onder het dak aan de achterzijde van het huis, aan de keuken", aldus de brandweer. Daarop stuurden zij een commandowagen ter plaatse. Uit de voorpost in Haacht volgden een pomp- en een tankwagen. Vanuit Mechelen werd een ladderwagen ter plaatse gestuurd.





Barbecue

De brandweer had het vuur redelijk snel onder controle. "Het is vooralsnog onduidelijk hoe de brand ontstaan is. Ook op de uiteindelijke schade hebben wij nog geen zicht", klonk het gisteravond laat bij de Leuvense brandweer. Volgens een buurtbewoner zou er een barbecue hebben plaatsgevonden op het moment van de brand. Mogelijk zou het vuur daarmee verband kunnen houden. "Ik was rustig in de tuin iets aan het drinken, toen ik plots geknetter hoorde. Alsof er vuurwerk werd afgestoken. Ik hoorde dat het vuur ontstaan is in de keuken, terwijl de mensen buiten een barbecue aan het houden waren. Maar wat er ook van zij, het belangrijkste is dat er geen gewonden zijn gevallen", meent diezelfde buur. (ADPW)