Brandstichter riskeert 12 maanden cel Kim Aerts

07 december 2018

De Leuvense strafrechter heeft twaalf maanden cel met uitstel gevorderd voor een man die verdacht wordt van brandstichting. In de Bollostraat in Keerbergen stond vorig jaar in september een geparkeerde wagen in lichterlaaie. Het vuur ontstond door het gebruik van brandversnellers. Er raakte niemand gewond, maar de auto was niet meer rijvaardig. S.T. kwam als verdachte in beeld. Hij bleek het ex-vriendje van een meisje dat in de straat woonde. T. riskeert 12 maanden cel met probatie-uitstel en een boete van 1.600 euro. Begin januari zal de rechter na onderzoek oordelen of de kwalificatie van brandstichting bij nacht bewezen is.