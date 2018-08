Brand vernielt leegstaande voormalige bakkerij Dits 21 augustus 2018

02u29 0 Keerbergen Langs de Bakestraat, letterlijk op de grens van Keerbergen en Rijmenam (Bonheiden), heeft het zondagavond rond 18 uur gebrand in de voormalig bakkerij van Dits Delicatessen. Het sinds een vijftal jaar leegstaande pand raakte zwaar beschadigd. Wellicht werd het vuur aangestoken.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen door de ramen van de eerste verdieping. Het dak en de bovenste verdieping van een aanbouw werden ver woest. Omdat de op verschillende plaatsen brandhaarden werden aangetroffen, wordt kwaad aan opzet gedacht. Het Mechelse parket stuurde alvast een branddeskundige en het labo ter plaatse. Buren merkten daags voordien, zoals dat wel meer gebeurde, nog jongeren in het gebouw op. Dits Delicatessen legde precies zes jaar geleden na 115 jaar de boeken definitief neer. Nadat kort na de overname ook de Mechelse Bakkerij Verstraelen over de kop ging, bleef het pand leeg en zette de verloedering zich zienderogen voort.





Precies omdat er al heel wat vandalenstreken in en om het gebouw plaatsvonden, werden er, in afwachting van een naar verluidt nakende verkoop en eventuele renovatie, nadarhekkens voor de voorgevel geplaatst. De mogelijk toekomstige eigenaar zou het pand na sanering tot een hoevewoning met paardenstallen willen omvormen.





Bijna twee jaar geleden werd er in een leegstaande, vervallen hoeve een honderdtal meter verderop in Keerbergen eveneens brand gesticht.





(SPK)