Brand Rijmenamsebaan ontstond in berging 04 augustus 2018

De woningbrand op de Rijmenamsebaan in Keerbergen van donderdagavond is begonnen in een bergingskot. Dat heeft de Leuvense brandweer bevestigd.





In de berging stond heel wat gerei voor houtbewerking. Dat brandde volledig op. Ook de zolder brandde volledig uit en dat bracht dan weer de nodige waterschade van het blussen met zich mee.





De brandweer had het vuur redelijk snel onder controle.





Alle aanwezigen, zowel mensen als dieren, konden de woning tijdig verlaten. (ADPW)