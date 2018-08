Boeren- en ambachtenmarkt Botermolen 21 augustus 2018

Op het domein van het heemmuseum De Botermolen in Keerbergen vindt op zondag 26 augustus de jaarlijkse Boeren- en ambachtenmarkt plaats. Die dag tonen tal van beoefenaars oude ambachten als kantklossen, vilten, manden vlechten en spinnen. Maar er zullen ook hout- en zeeldraaiers, glasblazers, tonnenmakers en vlegeldorsers aan het werk zijn. Een valkenier toont zijn roofvolgels. In het authentiek bakhuis zal brood worden gebakken, en een smid zal in de gerestaureerde hoefstal paarden beslagen. Voorts is er een boerenmarkt met een ruim gamma aan hoeveproducten. De kinderen kunnen zich amuseren met oude volksspelen, reeprijden en steltlopen. De Boeren- en ambachtenmarkt vindt plaats langs de Haachtsebaan 85a in Keerbergen en is van 14 tot 18 uur doorlopend gratis toegankelijk. Zoals elke zondag van april tot oktober kan men in de Botermolen ook terecht voor een begeleid bezoek aan het museum met haar unieke collectie gebruiksvoorwerpen en vervoersmiddelen uit het dagelijks leven van onze voorouders. (SPK)