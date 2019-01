BMX’ers van Dennenteam Keerbergen gehuldigd Stefan Van de Weyer

21 januari 2019

14u22 0 Keerbergen Op de jaarlijkse vergadering van Cycling Vlaanderen Afdeling Vlaams-Brabant in Heverlee werd het BMX Dennenteam uit Keerbergen gehuldigd. Dit naar aanleiding van het prima verlopen provinciale kampioenschap BMX over alle categoriën dat zij organiseerden.

Voorzitter en actief lid van het BMX Dennenteam, Benny Schoovaerts (rechts) uit Rijmenam, kwam de trofee voor verdienstelijke club in ontvangst nemen in de bondsgebouwen in de Hertogstraat in Heverlee. Vorig jaar werd de jonge club al eens gelauwerd voor de puike organisatie van het Belgisch kampioenschap BMX. De club bestond toen net dertig jaar en de goede werking werd prima geaccentueerd met dat BK.