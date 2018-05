Bloemenspeciaalzaak wordt conceptstore VOORTAAN OOK EXCLUSIEVE FOTO'S, KOFFIE, WIJNEN ÉN KUNSTFOTO'S SVEN PONSAERTS

23 mei 2018

02u28 0 Keerbergen In Keerbergen heropende de totaal vernieuwde bloemenspeciaalzaak Olor Verde als een 'conceptstore'. Naast bloemen en designinterieur, is de zaak voortaan ook gespecialiseerd in exclusieve parfums, koffie, wijnen én kunstfoto's.

Na een maandenlange vernieuwbouw heropende eind vorige week in het centrum van Keerbergen 'Olor Verde Concept'. De nieuwe 'conceptstore' aan de overzijde van de Haachtsebaan is maar liefst driemaal zo groot, en richt zich uitsluitend op exclusieve kwaliteitsproducten. "Na 20 jaar zijn we vooral voor onze stijlvolle bloemen een begrip in Keerbergen en daarbuiten", vertelt zaakvoerder Frederik Van Cleemputte (48). "Bijzonder zijn de grote, vanuit Ecuador geïmporteerde, rozen. Met deze nieuwe 'belevingswinkel' gaan we voortaan echter nog een stukje verder. Wie hier binnenstapt, kan tijdens het shoppen ook rustig van een exclusief wijntje, glaasje champagne of koffietje genieten."





Het concept komt over uit Zuid-Afrika, en hippe steden als Barcelona en Londen. "Door de eveneens geïntegreerde 'parfumbar' is wat wij doen uniek in Vlaanderen - zelfs in steden als Antwerpen en Brussel is dit nog ongezien. De 'parfumbar' is écht wel zéér vernieuwend. De enkele honderden exclusieve parfums zijn zeer selectief gekozen: het zijn stuk voor stuk niet-commerciële nichegeuren die je niet in een Paris XL zal vinden. Prijs: tussen de 74 en 500 euro per flesje. Op maandagnamiddag zal er hier ook telkens een parfumspecialist in huis zijn."





In de geïntegreerde koffie- en theebar bereidt een barista de meest speciale koffies en thee's. "Maandelijks zetten we een andere koffie in de schijnwerpers. Momenteel is dat een product uit Guatemala, volgende maand wordt dat een koffie uit Ethiopië. Alles wat men hier kan proeven, is ook te koop."





Gerijpte 'Winston Churchill'

Olor Verde komt ook met een beperkte selectie van zes rode en vier witte topwijnen, én is exclusief verdeler van de Pol Roger-champagne. "Dat is de champagne die afgelopen weekend nog rijkelijk bij het Britse koningshuis vloeide", weet Van Cleemputte. "Prijs: tussen de 35 en 160 euro - voor een fles van de 12 jaar gerijpte 'Winston Churchill'.





Decoratie en (design)interieur - van theelichtjes over bedlinnen tot zetels en zelfs hele interieurs - waren al langer met Olor Verde verbonden. "Ons aanbod stijlvolle accessoires en unieke meubelen, vooral van merken als Scapa Home, Goodwill, Henry Dean, worden zorgvuldig op beurzen in Parijs uitgekozen. Maar ook unieke collectiestukken waarvan er slechts één exemplaar wordt gemaakt, behoren tot onze collectie", geeft Van Cleemputte mee. Net als alle andere producten zijn ook de tentoongestelde kunstfoto's specifiek en exclusief. "Wie werk van de in New York en Milaan exposerende kunstfotograaf Benny De Grove of onze Vlaamse regisseur Vincent Rouffaer in huis wil halen, kan ook daarvoor in onze nieuwe belevingswinkel terecht."