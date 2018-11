Bestuurder over de kop bij botsing met vrachtwagen Andreas De Prycker

23 november 2018

12u00 0

Op de Putsebaan in Keerbergen is vrijdagochtend omstreeks 7.50 uur een 69-jarige man uit Keerbergen lichtgewond geraakt nadat hij met zijn BMW over de kop ging. Dat gebeurde nadat hij tegen de laadklep een stilstaande vrachtwagen knalde. De Leuvense brandweer kwam ter plaatse om de geknelde man uit het voertuig te halen. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is vooralsnog niet duidelijk. De man, die vlakbij woonde, werd naar het ziekenhuis overgebracht. Daar mocht hij na onderzoek beschikken. De BMW van de man werd getakeld. Door het ongeval was de Putsebaan een tijdlang afgesloten.