Basisschool zamelt 2.031 euro in voor Senegal 30 maart 2018

De leerlingen van de basisschool van Campus Atheneum Keerbergen konden onlangs een cheque ter waarde van 2.031 euro aan het goede doel overhandigen. Het geld is de opbrengst van een gesponsorde leesmarathon en van de verkoop van cupcakes. De opbrengst werd door enkele leerlingen van de leerlingenraad overhandigd aan de vzw Toekomst voor Senegal, die in Nianing onder meer een waterput boort, de basisschool van nieuwe toiletten voorziet en de bevolking opleidt om haar eigen voedsel te kunnen telen. De actie van de Keerbergse school kadert in haar engagement om als Unesco-campus aan 17 duurzame ontwikkelingsdoelen te werken.





(SPK)