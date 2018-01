Artiesten gezocht voor tweede Caféstival 02u31 0

De Keerbergse jeugddienst is op zoek naar artiesten die willen deelnemen aan de tweede editie van 'Caféstival'. Die muzikale kroegentocht was vorig jaar goed voor zestien optredens in acht Keerbergse cafés. Dat concept blijft ook behouden voor de tweede editie, op vrijdag 11 mei. Er worden wel nog bands en solo-artiesten gezocht. "Alle muzikanten die actief zijn binnen een straal van tien kilometer rond Keerbergen maken kans om geselecteerd te worden", aldus bevoegd schepen Wouter Boncquet (CD&V). "Maar muzikanten die een link met Keerbergen kunnen aantonen, hebben bij de samenstelling van de line-up wel een streepje voor." Inschrijven via www.vi.be. (SPK)