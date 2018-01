Anderlecht-revelatie Amuzu en belofte Cools bezoeken supportersclub Purple Haze 02u27 0 De Munter Kevin (12045)

Anderlecht-supportersclub Purple Haze uit Keerbergen hield afgelopen zaterdag zijn jaarlijkse spaghettidag in zaal Berk en Brem en kreeg daarbij in de loop van de namiddag het bezoek van seizoensrevelatie Francis Amuzu (18) en belofte Kobe Cools (20). Beide spelers namen uitgebreid de tijd voor de gebruikelijke fotomomenten met de aanwezige fans en kregen in ruil een pet met het opschrift 'Mauff'. De aanwezigheid van de twee jeugdtalenten was de kers op de taart voor de club met stamnummer 74 die de beste editie van zijn eetfestijn ooit kende met bijna 300 eters op een dag en zelfs een delegatie uit West-Vlaanderen mocht ontvangen die afzakte met een heuse partybus.





(KDMM)