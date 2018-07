Albert en José zijn 60 jaar getrouwd 25 juli 2018

02u29 0

Albert Verschoren en José Timmermans uit de Stationsstraat in Keerbergen waren onlangs 60 jaar getrouwd. Albert (82) is afkomstig uit Keerbergen en hielp eerst 15 jaar lang op de boerderij thuis. Na enkele jaren als kolenhandelaar, was hij ook nog een tiental jaar zelfstandig drankenhandelaar. José (83) groeide op in buurgemeente Grasheide (Putte) en werkte 18 jaar in Meubelfabriek Meurop. Daarna hielp ze in de drankenhandel. Er kwamen een zoon en er zijn twee kleinkinderen. Het derde achterkleinkind is ondertussen op komst. Albert speelde lang bij Fanfare De Eendracht. Hij is nog steeds een actief duivenmelker. José was altijd lid van KAV, KVLV en de Vrouwenbond van de fanfare.





(SPK)