Afvalcontainer vat vuur ADPW

09 april 2019

16u16 3

Aan het Gemeenteplein in Keerbergen vatte maandagavond omstreeks 23.15 uur een grote kunststoffen afvalcontainer vuur. Deze brandde grotendeels uit. De uitbater van de Spar merkte dit op en begon alvast met het blussen. De brandweer kwam ter plaatse en zorgde voor het verdere bluswerk. In de buurt zouden voordien jongeren opgemerkt zijn. Het is niet duidelijk of deze met de brand te maken hadden . Verder politieonderzoek zal dit uitwijzen.