Achttien procent bestuurders geflitst tijdens controle 15 maart 2018

02u34 0

Boortmeerbeek





Op de Nieuwstraat in Keerbergen, de Burggraaf Terlindenlaan in Boortmeerbeek en op de Rijmenamsesteenweg in Haacht werden dinsdagavond verkeerscontroles gehouden door de lokale politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen).





Op alle gecontroleerde locaties geldt een max van 50 km/uur. In totaal werden 92 auto's geflitst. Het grootste aantal inbreuken werd vastgesteld in de Nieuwstraat waar sinds enkele maanden de maximum snelheid gewijzigd werd van 70 naar 50 km/uur . Achttien procent van de passanten werd er geflitst. Extreem hoge snelheden werden deze keer op geen van de locaties genoteerd. In totaal werden ook 5 (van de 68 geïntercepteerde) bestuurders geverbaliseerd wegens sturen onder invloed van alcohol. Drie van hen dienden hun rijbewijs in te leveren voor een termijn van 6 uur. Verder werden nog een 5-tal diverse overtredingen vastgesteld zoals het gebruik van een gsm tijdens het rijden. (ADPW)