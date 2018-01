800 euro boete voor positieve ademtest 02u28 0

Een 65-jarige man uit Keerbergen is veroordeeld tot een effectieve geldboete van 800 euro en 21 dagen rijverbod. De zestiger liep tijdens een alcoholcontrole vorig jaar in Tremelo tegen de lamp.





"Ik kwam terug van een etentje en had een paar glaasjes wijn te veel op", sakkerde de man. De rechter sprak een rijverbod uit en een boete van 1.600 euro, de helft effectief. (KAR)