63-jarige vrouw gewond na aanrijding ADPW

28 november 2018

15u56 0

Op het kruispunt van de Tremelobaan en de Kempenlaan is dinsdagochtend om 8.30 uur een dame lichtgewond geraakt nadat ze op het zebrapad door een Volkswagen Golf werd aangereden. Die werd op zijn beurt aangereden door een bestuurder van een Skoda. Die laatste had te laat gemerkt dat zijn voorganger stopte voor het zebrapad. Daardoor botste de Volkswagen op de 63-jarige dame uit Keerbergen. Zij raakte lichtgewond, maar hoefde niet overgebracht te worden naar het ziekenhuis. In de Volkswagen Golf zaten twee jonge kinderen die voor controle ook naar de dokter werden gebracht.