60-tal jonge turners van Gympies Keerbergen beleven tof paaskamp 11 april 2018

02u28 0

Een 60-tal jonge turners, 17 begeleiders en zes kookouders van Turnclub Gympies Keerbergen hebben er net een tof paaskamp opzitten.





Al voor het 24ste jaar op rij trok de grootste turnclub van het land voor haar paaskamp naar Oud-Turnhout. Met zo'n vier uur per dag in de turnzaal vond het grootste deel van de activiteiten vanzelfsprekend op de mat, de balk, de brug en trampoline plaats. Maar er was eveneens tijd voor spel en andere activiteiten. Overnachten deed het gezelschap in een plaatselijke basisschool.





(SPK)