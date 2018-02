320 bestuurders geflitst tijdens controle 24 februari 2018

De politie van lokale politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) controleerde donderdag op snelheid op verschillende locaties. In totaal werden er in de Molenstraat in Keerbergen, de Audenhovelaan in Boortmeerbeek en de Vinkstraat in Haacht 320 bestuurders geflitst waarvan de meeste in de Molenstraat te Keerbergen. Daar werden liefst 22 % of 207 van de passerende auto's geflitst. Op de andere locaties was dit telkens 13 % wat volgens de politie toch ook nog een vrij hoog percentage is. (ADPW)