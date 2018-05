120 golfers op eerste 'De Wereld van Smaak Golfprize' 04 mei 2018

Op het terrein van Golf Club Keerbergen werd onlangs voor het eerst de open golfwedstrijd 'De Wereld van Smaak Golfprize' gespeeld. Aan de 'single stableford'-wedstrijd, die voor iedereen openstond, namen zo'n 120 golfers deel. De twee beste spelers per categorie werden door Jean-Louis Leysen en Geertje Mattijs van het Keerbergse kookatelier ''De Wereld van Smaak' in de prijzen gezet. Eveline Verhoeven (cat 0-20) en Danielle Widrig (cat 21-3)6 waren de beste dames. Bij de heren gingen de overwinningen naar Luc Van Engelant (cat 0-12), Jelle Allaerts (cat 13-18), Quinten Schautteet (cat 19-25) en Thomas Dewulf (cat 26-36). Hilde Verheyden scoorde de 'Nearest tot he Pin', en Eveline Verhoeven en Lode Neefs lieten de 'Longest Drive' optekenen.





(SPK)