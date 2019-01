10 maanden cel voor twintiger omdat hij Audi liefdesrivaal in brand stak Kim Aerts

10 januari 2019

14u21 0 Keerbergen Een twintiger uit Putte is veroordeeld tot 10 maanden cel omdat hij ’s nachts de Audi A6 van zijn liefdesrivaal in brand stak in Keerbergen.

Steven T. kon twee jaar geleden niet verkroppen dat zijn relatie was afgesprongen. Zijn ex had ondertussen een nieuwe liefde gevonden. In de nacht van 2 op 3 september 2017 trok hij naar het ouderlijk huis van zijn ex in de Bollostraat in Keerbergen. De Audi A6 van de nieuwe vriend van de vrouw stond langs de straatkant geparkeerd. T. stak de lont aan het vuur. De Audi brandde volledig uit. Speurders kwamen al snel bij de jongeman uit Putte uit. Hij had ook al verontrustende sms-berichten gestuurd naar zijn liefdesrivaal. “Ook de toon van de berichten die de beklaagde voorafgaandelijk naar de nieuwe vriend stuurde, waren bijzonder alarmerend”, omschreef de rechter de toon van de sms’en. T. betwistte de feiten niet tijdens zijn proces. Hij verklaarde dat hij handelde uit wraak omdat hij de relatiebreuk maar moeilijk kon aanvaarden. De wraakactie komt hem nu duur te staan. Zijn advocaat vroeg de opschorting maar daar ging de rechter niet op in. Die veroordeelde T. tot 10 maanden cel met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Zo moet de twintiger onder andere een leerproject ‘Dader In Zicht’ volgen. Omdat de Audi total loss was, moet de twintiger ook nog zo’n 10.000 euro schadevergoeding en daarnaast nog zo’n 1.000 euro morele schadevergoeding aan zijn ex, haar ouders en de eigenaar van de Audi. De ouders van de vrouw vroegen ook nog zo’n 8.300 euro voor de beschadigde taxushaag en beschadigde oprit. Om daarover te oordelen gaat de zaak verder op 22 mei 2019.