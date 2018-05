'U2' op Keerbergs Gemeenteplein OOK 'AMY WHINEHOUSE' EN 'DOE MAAR' ZATERDAG OP TWEEDE TRIBTOWN SVEN PONSAERTS

31 mei 2018

02u36 0 Keerbergen 'Sunday Bloody Sunday', 'Sinds één dag of twee' en 'Rehab' - het zijn maar enkele klassiekers die zaterdag tijdens TribTown zonder twijfel over het Gemeenteplein van Keerbergen zullen klinken. Met het tributefestival ten voordele van het goede doel gaat Rotary Keerbergen voor een betaalbaar avondje feest en festival.

De Ierse wereldster Bono staat zaterdagavond op het Gemeenteplein van Keerbergen, of toch zijn imitator/look-a-like. Voor de tweede editie van TribTown haalt Rotary Club Keerbergen opnieuw enkele grote en steengoede tributebands naar de gemeente. "We houden vast aan het vorig jaar gelanceerde format: op het podium van ons 'fundraisefestival' dus uitsluitend covergroepen - 'A Tribute to the Stars'", zegt organisator Koen Vermeiren van Rotary Keerbergen. " Na onze eerste editie, kwamen er ook minstens 15 spontane aanbiedingen van tributebands."





Hoofdact zaterdag is niemand minder dan de Ierse wereldband U2. "De band begint dit jaar aan een nieuwe Europese tournee, waarbij het België links laten liggen. Dat konden we als TribTown niet laten gebeuren, en zijn dan ook erg fier dat we hen toch nog enigszins hebben kunnen strikken. Herman Schueremans lukte het niet, ons dus wel (lacht). U2be heeft ondertussen een stevige reputatie opgebouwd in België en Nederland. De U2-fans zullen zo toch kunnen genieten van de Experience + Innocence Tour 2018, zij het dus in Keerbergen, en niet in het Koning Boudewijnstadion."





Killer Queen

Beginnen doet men zaterdag met de 'BbBand', die vanaf 18 uur een eerbetoon aan Amy Winehouse zaliger brengt. Om 19.45 betreedt 'Toe Maar' - de coverband van het Nederlandse 'Doe maar', dat precies 40 jaar bestaat, het podium. "Werkelijk overal waar ze al speelden, was het feest", weet Vermeiren. "Afsluiten doen we zoals vorig jaar met Studio Brussel-dj Christophe Lambrecht, die tot 1.30 uur de beste dansmuziek zal draaien. We hadden ook graag 'Killer Queen' uit de UK, een van de beste tributebands ter wereld, op de affiche. Helaas lag hun vraagprijs te hoog. Maar misschien is het wel iets voor volgend jaar. Wie weet?





De opbrengst van TribTown gaat volledig naar drie goede doelen: vzw Rozemarijn, 't Mayakind en de Rotary-kerstpakketten voor minderbedeelde lokale gezinnen. "Het doel is eveneens om met Rotary eens een groter publiek aan te spreken, met een betaalbaar avondje feest en festival. Tegelijk willen we ook een avond opnieuw wat leven in het nogal 'doodse' centrum van Keerbergen proberen te blazen."





De deuren van TribTown openen om 17 uur. Kaarten kosten in voorverkoop 10 euro, aan de kassa is dat 15 euro. Meer info: www.tribtown.be.