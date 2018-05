"Noah leeft verder in Football Academy" DERDE TORNOOI TER ERE VAN VERONGELUKTE VOETBALLER (16) SVEN PONSAERTS

11 mei 2018

02u27 0 Keerbergen Johan Mortier houdt zich aan de belofte die hij aan zijn verongelukte zoon Noah (16) maakte. Zaterdag vindt in Rotselaar al voor de derde keer het 'FAN-voetbaltornooi' plaats. De familiedag moet ook geld opleveren voor de 'Football Academy Noah'.

"Op Noahs uitvaart heb ik beloofd zijn spirit en alles waarvoor hij stond levendig te houden", vertelt Johan Mortier (54), de vader van de talentvolle en gedreven voetballer bij KVC Haacht. De toen 16-jarige jongen werd bijna drie jaar geleden het slachtoffer van een dodelijk verkeersongeval met vluchtmisdrijf. "Noah had een grote liefde voor zowel voetbal, Zuid-Afrika als plezier maken. Met de oprichting van de Football Academy Noah (FAN) hielden we woord. Inmiddels zijn we zaterdag ook al aan de derde editie van het 'FAN-voetbaltornooi' toe. Naast jeugdvoetbalwedstrijden op hoog niveau, kan iedereen aan de recreatieve wandel- en mountainbiketochten deelnemen in Sportoase De Toren in Rotselaar."





Sociaal project Zuid-Afrika

De opbrengsten gaan volledig naar de 'Football Academy Noah' (FAN). "Dat sociale project is in Zuid-Afrika inmiddels echt verankerd. Al zo'n 3.000 kansarme kinderen van 8 tot 14 jaar uit 22 scholen volgen een sportprogramma rond voetbal. Met de 10.000 euro die we vorig jaar met het initiatief verzamelden, konden materiaal en begeleiding worden gefinancierd. Nieuw is dat we de betere spelertjes voortaan nog extra zullen bijscholen, om hun eventuele talent nog verder te ontwikkelen."





Op 17 mei spreekt de Leuvense rechtbank de straf uit voor de geïntoxiceerde bestuurder die Noah op 21 augustus 2015 op de Stationsstraat in Haacht van het fietspad maaide, en vervolgens vluchtmisdrijf pleegde. Recidivist Maxime D. (25) riskeert een jarenlang rijverbod en celstraf. "Het wordt de hoogste tijd dat hij, hopelijk zwaar, wordt gestraft, en wij die gerechtelijke procedure kunnen afsluiten. Want positieve energie haal je daar als nabestaanden niet uit. Die kracht vind ik wél in FAN: hier, maar zeker ook in Zuid-Afrika. Noah leeft verder in FAN."





Aan het 'Noah Fan Tornooi' voor U16-ploegen - de reeks waarin Noah speelde - nemen naast zijn club KVC Haacht ook de eliteploegen van OHL, AA Gent, KRC Genk, Lokeren, KV Mechelen en Lierse deel. Uit Nederland komt FC Twente. Noahs vrienden en voormalige ploegmaats nemen het zaterdag tegen een G-ploeg op. Aanvang om 10 uur. Op dat ochtenduur en 14 uur starten eveneens de mountainbiketochten van 20 en 40 kilometer. Tussen 9.30 en 15 uur kunnen de individuele wandelingen van 5 en 10 kilometer worden aangevat. Vanaf 20 uur is er in Zaal Sportoase nog een afsluitende fuif met optreden. Meer info: www.footballacademynoah.be.