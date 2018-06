'Madam Carmen' duwt lijst Groen ACTRICE LOES VAN DEN HEUVEL (61) WIL ZICH INZETTEN VOOR DIERENWELZIJN SVEN PONSAERTS

30 juni 2018

02u32 0 Keerbergen Het vernieuwde Groen Keerbergen heeft gisteren 'Carmen Waterslaeghers' uit haar hoed getoverd. Actrice Loes Van den Heuvel (61) zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de lijst duwen. En dat is goed nieuws voor Nero'ke en co: Van den Heuvel wil zich volop inzetten voor het dierenwelzijn.

Loes Van den Heuvel doet een gooi naar de Keerbergse gemeentepolitiek. De actrice die in FC De Kampioenen al sinds mensenheugenis de rol van Carmen vertolkt, engageert zich met volle overgave voor Groen. "Als enorm dierenliefhebber doe ik dit vooral in het belang van de dieren - 'dierenwelzijn' is écht wel mijn ding. Zelf heb ik thuis een kleine dierentuin: honden, paarden, geiten, een lama,... Ik ben meter van tal van organisaties die pleiten voor dier en milieu, doe vrijwilligerswerk in de plaatselijke opvangcentra en voerde in het verleden geregeld actie voor GAIA. De mens moet er zich echt meer bewust van worden dat de dieren medebewoners van onze planeet zijn, en dat ook zij een stem verdienen. Groen draagt dat gedachtengoed uit."





"Al zowat heel mijn leven stem ik 'groen'. Zes jaar geleden kon dat in Keerbergen plots niet meer. Dat kan toch niet? Even heb ik daarom zelfs met het idee gespeeld een eigen burgerpartij op te richten - niet om 'speciaal' te willen doen, wel om de bewustwording voor onze leefomgeving en een grotere samenhorigheid bij de mensen aan te wakkeren. Ontelbare keren heeft men me in het verleden gevraagd op een kieslijst te staan. Altijd heb ik geweigerd. Maar nu is het de moment. Toen Trees (de vrouw van lijstrekker Guy Kestens, nvdr) me letterlijk op straat aansprak met de vraag of ik geen kandidaat voor hun vernieuwde partij wou zijn, heb ik dan ook niet getwijfeld. Groen moet hier opnieuw in de gemeenteraad - om mee het verschil te maken, richting een betere samenleving met een menselijker, eerlijker en gezonder Keerbergen. Het gemeenschapsleven ligt hier trouwens ook wel een beetje 'op zijn gat' - het centrum 'bruist' echt véél te weinig."





Niet zo'n 'vergadermadam'

'Madam Carmen', die bijna 18 jaar in Keerbergen woont, zal op 14 oktober als lijstduwer fungeren. Het wordt meteen haar politieke vuurdoop. Concrete politieke ambities heeft Van den Heuvel echter nog niet. "Daar ben ik momenteel ab-so-luut ook niet mee bezig. Mij gaat het ook allerminst om 'de macht' - een verschrikkelijk iets. Ik weet zelfs niet eens wat dat 'in de gemeenteraad zetelen' precies inhoudt. Veel vergaderen wellicht. En het zal waarschijnlijk niet verwonderen dat ik niet zo'n vergadermadam ben..."





Groen Keerbergen maakt na zes jaar afwezigheid onder impuls van lijsttrekker Guy Kestens en zijn echtgenote Trees Verleyen dus een 'doorstart'. "Opmerkelijk is dat andere partijen ondertussen zelfs al heel wat van onze ideeën oppikten." Groen Keerbergen zet vol in op een duurzamere mobiliteit, met meer aandacht voor de voetgangers, de fietsers en het openbaar vervoer. Het gaat ook voor het behoud en de opwaardering van de groene ruimte en een beter milieubeleid. Met behulp van wijkraden en een grotere inzet van wijkagenten hoopt het de Keerbergenaren opnieuw dichter bij elkaar te brengen.