‘Klusjesmannen’ riskeren 6 jaar cel voor brandstichting aan woning Kim Aerts

12 februari 2019

18u39 0 Keerbergen Twee klusjesmannen riskeren zes jaar cel omdat ze in Keerbergen een woning in brand staken, die ze op dat moment aan het opknappen waren. De twee ontkennen en wijzen elkaar aan als schuldige. Het huis was totaal verloren na de brand.

Over wat er in de nacht van 7 september 2017 gebeurde in de Bollostraat liepen de meningen uiteen in de rechtbank. Jonathan S. (36) uit Haacht en Loic B. (24) uit Tremelo waren het huis aan het opknappen toen er ruzie ontstond over 70 euro, een weggelopen hond en cannabis die verdwenen bleek te zijn. De ruzie laaide zo hoog op dat agenten ter plaatse moesten komen. Zij maanden het duo aan om te vertrekken.

De twee stapten op de brommer van S. en reden weg. Niet veel later keerden ze - helemaal opgenaaid door drank en drugs - terug naar het huis. Vanaf dat punt lopen de meningen uiteen. Volgens de bewoner van het huis sjouwde S. rond met een bidon brandversneller. De twintiger, met een kort lontje, zou er eerst de boel kort en klein hebben geslagen. Een deskundige stelde vast dat er twee brandhaarden waren, waarschijnlijk aangestoken met white spirit, gebruikt voor de verfwerken. Voor het parket was het zo klaar als een klontje dat de twee verantwoordelijk waren voor de brand.

Verwarrend telefoontje

“Waarom gaan ze er beiden vandoor en belt niemand de hulpdiensten?”, vroeg de procureur zich af. B. verschanste zich zelfs een nachtje in het bos terwijl zijn vriend werd geïntercepteerd door de politie. De eigenaar van het huis deed volgens de verdediging een verwarrend telefoontje naar de hulpdiensten. “Met zijn verklaringen kunnen we eigenlijk geen rekening houden”, aldus de advocaat die de brandstichting betwistte voor zijn cliënt. Hetzelfde verhaal bij de advocate van B. Zij vroeg de vrijspraak. De dertiger riskeert nog een extra jaar cel voor een diefstal met geweld en een poging tot diefstal met geweld in juni Boortmeerbeek. Daar vroeg de advocaat een straf met probatie-uitstel. Vonnis 12 maart.