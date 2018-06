'Jazz in 't Park' 30 juni 2018

In Keerbergen vindt nu zaterdag 30 juni 'Jazz in 't Park' plaats. Ook dit jaar trakteert het gemeentebestuur de inwoners van Keerbergen aan het begin van de zomervakantie op een sfeervolle jazzavond in het gemeentelijk park. Het gratis openluchtconcert begint om 19 uur met een gezellig jazzcafé.





Het optreden in open lucht van de jazzband The Jazzphonics vangt aan om 20.30 uur. Jazz in 't Park is een initiatief in het kader van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. (SPK)