"In het echt is het helemaal niet zoals in CSI" GEWEZEN LIJKSCHOUWER SCHRIJFT THRILLER VANUIT EIGEN ERVARING SVEN PONSAERTS

13 juni 2018

02u46 0 Keerbergen Voormalig forensisch gerechtsarts Patricia Craenbroek (52) uit Keerbergen heeft een eerste boek uit. 'Uitgebroed' werd een beklijvende en onderbouwde thriller over de lijkschouwingen, het zoeken naar de waarheid en het opgeroepen worden als expert in assisenzaken. Een bloedstollend verhaal geschreven vanuit de blik van een voormalig lijkschouwer.

"Een lichaam, of beter een romp in een vuilniszak, begraven in een aardappelveld. Ik zie het nog zo voor me. Het was in de tijd dat iedereen naar vermiste meisjes zocht, en we bij elk lichaam dat werd gevonden ons afvroegen of het een van hen was", schetst gewezen lijkschouwer Patricia Craenbroek een van de beelden die haar altijd bij zullen blijven. Als voormalig forensisch arts - overigens ook werkzaam voor UZ Leuven en het parket van Leuven - is ze dan ook betrokken geweest bij heel wat moord- en daaropvolgende assisenzaken. "Het moet ergens in mijn derde of vierde jaar Geneeskunde geweest zijn, dat ik besliste om gerechtelijke geneeskunde te gaan doen", vertelt de schrijfster met auteursnaam Pat Craenbroek.





Niet één nachtmerrie

"Mijn eerste lijkschouwing, in het dodenhuisje op een kerkhof waar we net een man hadden laten opgraven, herinner ik me nog als gisteren. De dag erop, kort na Nieuwjaar, lag er een driejarig meisje op onze autopsietafel. Een fragiel wezentje, doodgeslagen door haar eigen moeder. Ook haar kan ik me nog levendig voor de geest halen. Als gerechtsarts zag ik werkelijk álles wat een mens zich kan inbeelden. Niet één nachtmerrie had ik erover, hoe groot de gruwel vaak ook was. Van 'handjes vasthouden' of enige psychologische begeleiding was echter geen sprake: we keken naar de lichamen, deden inwendige schouwingen en gingen voort met ons leven. Als we een paar schouwingen na elkaar deden, zoals bij een familiedrama wel eens voorviel, aten we tussendoor gewoon onze boterhammen, en werd er over koetjes en kalfjes gekeuveld."





Jaren later gebruikt de huidige klinische arts haar kennis en ervaring over leven en dood om een andere, lang gekoesterde droom te verwezenlijken: het schrijven van een beklijvende en wel onderbouwde thriller." Hoofdpersonage Lilith is als hulpje van gerechtsartsen aan de slag in een forensisch centrum. Als ze zichzelf op een dag voor een aanstormende trein gooit, is niemand echt verbaasd, en gaat het leven voort. Al snel blijkt dat de door verdriet verteerde vrouw de maanden voor haar dood echter een ingenieus plan heeft uitgebroed, met verstrekkende gevolgen voor iedereen uit haar omgeving.





"Verwacht iets bijzonders, spannends en levensecht. Over mijn vroegere werk met de blik in het hoofd van een gerechtsarts: met het 'afstappen' op de 'plaats delict', de lijkschouwingen, het zoeken naar de waarheid en het getuigen als expert in assisenzaken. Allemaal zoals het er in de rauwe realiteit écht aan toegaat - helemaal anders dus dan series als CSI doen vermoeden."





Uitgebroed telt 330 pagina's en is aan 20 euro te koop in de boekhandel en via www.uitgebroed.com.