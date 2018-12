"Ik amuseer mij rot. Elke keer. Ook na 100 voorstellingen" Welkom in Vlaams-Brabant | Bij Jaques Vermeire (67) Redactie

15 december 2018

10u27 0 Keerbergen 67 is hij intussen, maar Jacques Vermeire amuseert zich nog minstens even kostelijk op het podium als zijn publiek. Met zijn nieuwe zaalshow 'Van 7 tot 77' toert hij momenteel door Vlaanderen, met sportjournalist Ruben Van Gucht als aangever. "Ik amuseer me zelf rot bij elk optreden, ook na 100 voorstellingen", vertelt hij.

Het is 18 uur als Jacques zaal TheAtrium in Mechelen binnenstapt. Ruim twee uur voor de show begint, net als altijd. "Dan heb ik nog ruim de tijd om te eten met de crew. En een trappist of twee te drinken. Niet tegen de stress, hoor", lacht Jacques. Van enige podiumstress is er inderdaad geen sprake, tot een kwartiertje voor aanvang staat hij nog vrolijk met enkele mensen van het publiek te praten en te grappen. Dan verdwijnt hij in de coulissen om wat later als Fonske Verzele te zaal al meteen plat te krijgen.

Pas na bijna 40 try-outs ging 'Van 7 tot 77' in première. Waarom zo veel?

"Omdat ik die blijkbaar nodig heb. Vooral die grote 'bakken', de zalen met tweeduizend man. Dan kan ik echt ontploffen op het podium. Rustig spelen, dat lukt me niet."

Je begint de show als Fonske Verzele, maar voorts zijn het allemaal nieuwe typetjes. Hoe bedenk je die?

"Er is een priester die namens het Vaticaan aan Eurosong deelneemt, een pornoacteur, een loser, een #metoo-dader, een halve gek en nog meer typetjes. Als de zaal enthousiast is - en dat is ze altijd -, dagen er als toegift nog drie oude bekenden op. De klassiekers: Jeanke de Visser, Mon Peeters en Kevin Vermeulen. Dan gaat er een golf van herkenning door het publiek."

"We bouwen de show op rond een hele reeks grappen en oneliners. We beginnen met een collectie van 500 oneliners. Die leggen we voor aan de jury. Dat zijn wij." Jacques wijst naar Ruben Van Gucht, manager Thomas Lowette en zichzelf. "We bespreken dan bij welk soort typetje die oneliners zouden passen. Zo krijgen die stilaan vorm. En vervolgens bouwen we het verhaal op en starten we de repetities. Ik leer niets uit het hoofd, Ruben en ik repeteren zo veel dat de grappen vanzelf komen. Maar elk optreden is anders. Het blijft een woordenspel op het podium en daar komt altijd een beetje improvisatie bij kijken. We lachen daarbij zelf ook heel wat af, we amuseren ons vooral heel erg. En de zaal merkt dat."

Ook na 100 shows? Dat wordt toch routine?

"Nee, echt niet. We blijven ons amuseren. Als je teksten uit het hoofd leert, dan wordt het routine. Dat heb ik ook gedaan. Maar een show leeft, er veranderen dingen. Sommige grappen verdwijnen, andere sluipen erin. Elk publiek reageert ook anders en daar spelen we op in."

Van 'Meester, hij begint weer' tot deze show deed je 1.001 dingen. Waar blik je het liefst op terug?

"Mijn carrière is een aaneenschakeling van leuke dingen. Dat is begonnen met Het Sportkaffee op de radio met Luc Verschueren, en op televisie met 'Meester, hij begint weer'. Maar mijn doorbraak kwam er als panellid bij De Drie Wijzen en door Oei Jacques in 1989, waardoor Vlaanderen me leren kennen heeft als een komiek. Die twee zijn voor mij het belangrijkst."

In 1989 was je al 38. Het was een lange aanloop naar bekendheid: wist je als kind al dat je een komiek was?

"Mijn totem bij de scouts was Taterende Gaai en aan het kampvuur was ik al de humorist van dienst. Ik was iemand die zich graag liet opvallen. De lachers zaten op mijn hand en ik genoot ervan. Nog steeds."

Die jeugdjaren koester je. Je ouders zijn er al jaren niet meer, maar je wil je ouderlijke woning niet wegdoen, ook al woont er niemand.

"Dat huis in Bonheiden is een relikwie voor mij. Ik kan het niet wegdoen. Waarom zou ik? Ik heb ooit Gert Verhulst op een reportage zien wenen omdat hij het huis van zijn ouders niet had kunnen redden. Hij was te laat om het te kopen. Daarom hou ik het bij. Het is vreemd om er te komen, in het huis waar je bent opgegroeid."

Uit nostalgie ben je ook aan het verzamelen geslagen.

"Ik verzamel het verleden want ik blik graag terug naar vroeger. Het is begonnen met een album van Kuifje dat ik gekregen had van Carl Huybrechts. Ik kocht de tweede, de derde en dan maar meteen de hele reeks. En dan Suske en Wiske en nog andere stripreeksen. En filmaffiches, oude geschriften, landkaarten, alles van Coca-Cola. Vijftien verzamelingen heb ik. Ik was vroeger iemand die mieren en kevertjes ging vangen, vandaag heb ik een grote insectencollectie op mijn bureau. En een schelpencollectie. Mijn jeugd ligt er in vervat. Ik weet het, ik ben een nostalgische zot. Een kleine jongen die dingen verzamelt."

"Maar ik koop geen prullen. Mijn verzamelingen zijn ook investeringen die over dertig jaar wel wat kunnen opleveren voor mijn kinderen. Beter leuke dingen kopen dan je geld op een bankrekening te zetten, lijkt me. Zo heb ik de Amerikaanse comic Amazing Fantasy 15 gekocht, dat is de eerste strip waarin Spiderman opduikt. Twee exemplaren heb ik, netjes verzegeld zoals het hoort. Even indruk maken mag, hé." (lacht)

Je bent 67, maar je denkt niet aan stoppen?

"Zolang mijn gezondheid het toelaat, blijf ik bezig. Tot eind 2019 loopt deze show, en dan ga ik naar mijn zeventig. Daar moeten we ook iets rond doen maar ik weet nog niet wat. Misschien een ander soort show? Ik blijf alleszins optreden."

Zolang je gezondheid het toelaat, zeg je. Je overleefde darmkanker. Bang voor wat komt?

"Bang niet, nee. Maar ik ben wel op mijn hoede. Er zijn collega's die moeten afhaken wegens ziekte. Ik heb ook zelf mensen verloren (Jacques' partner overleed in 2014 aan kanker, red.). Hoe ouder je wordt, hoe meer je met je gezondheid bezig bent."

Eind volgend jaar komt er ook een vierde Kampioenenfilm uit. Met DDT?

"Ja hoor, we zijn er mee bezig. Er is al een planning gemaakt voor de draaidagen. Met DDT erbij. Die rol heeft me niet bekend gemaakt - ik was het al toen ik in 1990 als DDT begon - maar het heeft me wel in het collectieve geheugen gegrift. Over twintig jaar gaan de mensen het nog altijd over De Kampioenen hebben. En over DDT."

