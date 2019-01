“Gezondste grond van Keerbergen” heeft nog steeds kwik in de grond Zogezegde bodemsanering heeft nooit plaatsgevonden Kim Aerts

31 januari 2019

22u30 0 Keerbergen Projectontwikkelaar Abric uit Haacht verslijt de nieuwe woonsite Zandjan langs de Bakestraat als “de gezondste grond van Keerbergen” aan jonge gezinnen. Maar de bodemsanering van de met kwik bevuilde aarde heeft in werkelijkheid nooit plaatsgevonden. De vervuilde grond is hoogstens verplaatst en heeft de site nooit verlaten.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) is formeel. “Er is nooit een bodemsanering gebeurd op de site langs de Bakestraat in Keerbergen.” En dat is in tegenstelling tot wat Ann Peeters, algemeen directeur bij projectontwikkelaar Abric, bij de voorstelling van het project vorige week beweerde. “We vonden het belangrijk om op de site eerst de nodige saneringswerken uit te voeren en zijn erg tevreden dat dit zonder problemen is verlopen.” Daar kwam Peeters gisteren op terug. “Het is een beperkte vorm van sanering, maar veel kan ik daar niet over kwijt. Ik zou het moeten nakijken, want het is door derden uitgevoerd.” Maar die derde partij, aannemer DCA uit Beerse, wenste niet te reageren op de vraag of er een sanering werd uitgevoerd.

Volgens OVAM werd ambtshalve een beschrijvend onderzoek op de locatie gestart in oktober 2016 dat werd afgerond in september 2017. Men kwam tot de constatatie dat er een historische bodemverontreiniging aanwezig is met kwik in het vaste deel van de aarde, dat wil zeggen in de bovenste toplaag van 30 centimeter. Gezien de lagere waarden was er volgens OVAM “geen noodzaak tot bodemsanering”. Die kwam er dan ook niet, maar de vervuilde grond kon ook niet afgevoerd worden. Door de omvang van het terrein - zo’n 4,5 hectare of de oppervlakte van goed zes voetbalvelden - zou men er een te hoge prijs voor moeten betalen. Daarom werd voor een andere oplossing gekozen. Alle vervuilde grond werd herwerkt onder het asfalt van de nieuw aangelegde weg. “Die is 8 meter breed en anderhalve meter diep uitgegraven over een kilometer. Daar kan je heel wat in kwijt”, legt verantwoordelijke architect Laurent Bellis uit. “Alle vervuilde grond is verwerkt onder het wegtracé. Is dat een sanering? Ja en nee.”

Handen wassen

Feit is dat kopers bij de notaris een bodemattest zullen meekrijgen waarop de historische bodemverontreiniging vermeld zal staan. Net als de voorzorgsmaatregelen waar ze rekening mee zullen moeten houden. Wanneer ze grond verplaatsen, bij het installeren van een tuinhuis of klimrek, of een groentetuin aanleggen, zullen ze enkele gebruiksadviezen in acht moeten nemen. OVAM raadt aan om sowieso de handen te wassen na elk contact met de aarde en om klevende gronddeeltjes te verwijderen. Ook zelfgekweekte groenten moeten eerst gewassen worden met kraantjeswater. Bij kool- en bladgewassen, zoals sla of savooikool, wordt aangeraden om de buitenste bladeren weg te halen voor consumptie. De eerste bewoners worden verwacht in 2020. In totaal komen er 45 privé-woningen en 31 sociale huizen. De prijs van een perceel van een van de ‘gezondste gronden’ in Keerbergen begint vanaf 95.000 euro.