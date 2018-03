"Genre is te lang ten onrechte doodgezwegen" KEERBERGENAAR BUNDELT GESCHIEDENIS NEW BEAT-MUZIEK IN BOEK EN CD SVEN PONSAERTS

12 maart 2018

Keerbergen Het is precies 30 jaar geleden dat de elektronische dansmuziek New Beat voor het eerst uit de luidsprekers schalde. Keerbergenaar Kristof Vandenhende (44) - een fan van het eerste uur - bundelde de geschiedenis van het spraakmakende Belgische muziekgenre voor het eerst in boekvorm. 'Belgian New Beat' en de bijhorende compilatie-cd liggen vanaf volgende week in de winkel.

"Hoe ik de New Beat-microbe te pakken kreeg? Zelf was ik nog te jong om de beginperiode van de New Beat in discotheken als Boccaccio te beleven, maar via de vrienden van mijn oudere broer die geregeld met hun platen thuis langskwamen, leerde ik als 14 à 15-jarige het genre toch goed kennen", vertelt Kristof Vandenhende. "Na schooltijd maakte het vriendengroepje zelfs hun eigen nummer, op de toen nog nieuwe pc. 'Externia' van Inoui haalde vlot de lokale radio Viking FM en toenmalige bekende discotheek Pink Panter. Wat volgde was een jaar lang durend hoogtepunt met verschillende optredens. De opstart van VTM en 'Tien om te Zien' bezorgden onder meer De Confetti's ondertussen een ware cultstatus. "





Maar het spraakmakende muziekgenre had zowel zijn felle voor- als tegenstanders. Ik hoorde duidelijk bij de eerste (lacht). Maar de haters hebben uiteindelijk hun 'gelijk' gehaald. Nadat werkelijk iedereen zijn graantje met nummers probeerde mee te pikken - tot Eddy Wally en Rocco Granata toe - was het al in de beginjaren '90 'not done' toe te geven nog fan te zijn. De hype was over. Kleren en kleurrijke smileypins werden eveneens uit schaamte in de kast gestoken, en jarenlang werd er over de New Beat niet meer gesproken."





'Pump Up the Jam'

Ten onrechte, volgens Vandenhende. Met de viering van de 30ste verjaardag van het ontstaan als streefdoel zette hij zich aan de opmaak van een lijvig naslagwerk. "Met als doel de New Beat opnieuw een beetje in ere te herstellen, interviewde ik de voorbije jaren een 70-tal prominente figuren uit het genre: over het prille begin van het New Beat-verhaal, de toonaangevende discotheken, dj's, platenwinkels en hun platen." Daarbij passeren niet toevallig ook enkele Keerbergenaren. "Patrick Busschots is de platenbaas die met ARS Records 'Pump Up the Jam' van Technotronic mee tot wereldhit heeft gemaakt. Vele miljoenen exemplaren werden ervan verkocht. In zowat de hele wereld stond het op nummer 1. In Amerika is het met een tweede plaats zelfs nu nog steeds de hoogste Belgische hitnotering ooit. Zelfs toen het hier al op zijn einde liep, wist hij Technotronic nog naar Zuid-Amerika te exporteren', met nog een miljoenenverkoop in Argentinië, Brazilië en Mexico."





Kristof bundelde alle verhalen, anekdotes en weetjes in boekvorm. "Ik merkte dat de emoties opnieuw loskwamen, ook bij de haters. Maar die ergernis hoort erbij. Ik behandel de materie in 'Belgian New Beat' ook objectief, en zet de muziekstijl niet alleen op een voetstuk. Ook de minder propere, zéér commerciële kant - waarbij sommigen, soms ook op kap van jonge muzikanten, op korte tijd héél veel geld trachtten te verdienen - komt aan bod."





De officiële lancering van boek en cd op zaterdag 24 maart in de Vooruit in Gent gaat samen met een ouderwetse Belgian New Beat-party. "Een wervelende lichtshow, dansers en de typerende trage beats van dj's Phil Watts (Boccaccio), Olivier Pieters (Boccaccio), Mo & Benoeli (Fifty Five) en Maurice Engelen (Praga Khan) zullen die nacht voor een herbeleving van de decadente sfeer uit 1988 zorgen", verzekert organisator Vandenhende.





Het unieke en allesomvattende naslagwerk telt 280 pagina's, is rijkelijk geïllustreerd en vanaf volgende week aan 39,95 euro te koop in de handel. Het bijhorende vier cd's tellende compilatiealbum kost 21,95 euro.