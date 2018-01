"Geen restaurant, wel kookatelier" VOORMALIGE 'ZIO' IS VOORTAAN 'DE WERELD VAN SMAAK' SVEN PONSAERTS

02u30 0 Sven Ponsaerts Jean-Louis Leysen met zijn partner Geertje Mattijs in 'De Wereld van Smaak'. Keerbergen Eén jaar na de sluiting van het bekende restaurant Zio heeft het pand een nieuwe culinaire invulling: 'De Wereld van Smaak'. "Géén restaurant, wél een kookatelier en feestruimte met alle faciliteiten voor culinaire workshops en feestjes allerlei", kadert bezieler Jean-Louis Leysen het nieuwe initiatief.

Er brandt opnieuw licht in het voormalige restaurant Zio, langs de Putsebaan. Jean-Louis Leysen (62), die zelf een verleden als traiteur en brasserie-uitbater heeft, heropende het pand onlangs als 'De Wereld van Smaak'. "Wat ik niet meer wou doen, is een restaurant runnen", vertelt Jean-Louis. "Dit is dan ook geen restaurant. Sinds mijn zoon David zo'n twee jaar geleden Brasserie Leysen in Bonheiden van me overgenomen heeft, ben ik eigenlijk met pensioen. Maar toen mijn zoon Olivier enkele maanden geleden 'Jeppe Fas' in Keerbergen tot 'Bistro Louis' omtoverde, wou ik ook nog met iets nieuws beginnen. Maar geen restaurant, dus. Wel een concept met kookateliers en culinaire workshops."





Het voormalige restaurant Zio werd intussen al omgevormd - in de mate van het noodzakelijke. "Alles is hier aanwezig om professionele workshops te kunnen organiseren, en de bereide gerechten vervolgens ook te consumeren. 'Koken met bier', 'Paella en tapas', 'Sushi', 'Streetfood' en zelfs 'Chocoladebereidingen': het zijn enkele van de vaste workshops waar je op zal kunnen intekenen. We halen ook telkens een specialist in huis. Zo zal mijn dochter Veronique (televisiegezicht en uitbaatster van twee Antwerpse koffiebars, red.) als auteur van 'Véro's Brunch Kookboek' haar favoriete ontbijt- en brunchrecepten komen voorstellen. Zelf zal ik onder meer de workshop 'Snijtechnieken' geven."





Ponsaerts Je kan in een workshop eerst zelf gerechten leren maken (l.), en die dan gezellig in groep proeven (r.).

Koken, dan tafelen

Leysen heeft telkens plaats voor 24 deelnemers. Op aanvraag kunnen dus ook bedrijven, groepen of verenigingen intekenen. "Bedoeling is dat gasten hier in een gepaste omkadering hun eigen 'culinaire ambiance' kunnen creëren: gezellig kokkerellen met vrienden of familie om de culinaire grenzen te verleggen, maar bovenal mekaar in een ontspannen sfeer net iets beter leren kennen. Eerst samen koken, daarna gezellig tafelen. Het plezier moet primeren. Eerstdaags hebben we bijvoorbeeld een groep bankdirecteurs te gast. Zij zullen eerst uitgebreid vergaderen, om vervolgens tijdens een workshop samen risotto en een kabeljauwhaasje met fijne groentjes te bereiden. Maar evengoed komt een groep kinderen pizza of verse pasta maken."





In 'De Wereld van Smaak' zullen ook foodpairings en allerlei tastings georganiseerd worden. "De feest- en kookruimte kan ook gehuurd worden voor 'private dinings', zoals familiefeesten, verjaardagen, babyborrels,... Met of zonder onze chefs: wie dat wil, brengt zelf een traiteur mee. Of een tante of nonkel die goed kan koken. Alles is voorhanden om hier 34 man te laten aanschuiven. En voor recepties is dat zelfs 60 man."





Met 'Poule-Kok' op donderdag, vrijdag en zaterdag biedt Leysen ook een trendy take away aan, met uitsluitend 'kakelverse kipproducten'. Meer informatie vind je terug op de website www.dewereldvansmaak.be.





