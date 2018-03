"Geen haan in ons kippenhok" VROUWEN HOUDEN ADVOCATENKANTOOR M&W AL JAREN DRAAIENDE SVEN PONSAERTS

09 maart 2018

02u29 0 Keerbergen Ze staan met hun vieren duidelijk hun 'mannetje', de vrouwen van Advocatenkantoor M&W uit Keerbergen. Hun volledig vrouwelijk team is volgens Minister van Justitie Koen Geens een toonbeeld van de vervrouwelijking van het advocatenberoep, het ondernemerschap en een geslaagd doorbreken van het glazen plafond. De minister zette hen daarom gisteren, ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag, letterlijk in de bloemetjes.

"Wij spreken de stelling dat meerdere vrouwen bij elkaar problemen geeft ab-so-luut tegen", zegt meester Melissa Vande Reyde (38). "Ik zou zelfs niet anders willen dan met vrouwen in mijn team werken." Vande Reyde runt samen met collega-advocaat en rechterhand Leen Peeters sinds een 15-tal jaar het Keerbergse advocatenkantoor M&W - met ook de secretaressen Caroline Dubin en Denise Daniels in totaal vier man, correctie: vrouw, sterk. "Het werkt eigenlijk juist héél goed met ons vieren - hier allerminst ambras, en de verwarming altijd lekker hoog!"





"Tuurlijk wordt er onder mekaar heel wat gebabbeld: over de kinderen, de mode, het dagelijkse leven,... en over de knappe mannelijke collega's elders natuurlijk", lacht Vande Reyde. "De typische vrouwenzaken, zeg maar. Ook onze eigen venten gaan regelmatig over de tong. Toen we er indertijd een medewerker bij gingen nemen, passeerden er ook een aantal mannelijke sollicitanten. Maar Leen en ikzelf hadden meteen zoiets van: 'toch maar liever niet...' Het werd uiteindelijk Caroline. Een haan hier in dit kippenhok had waarschijnlijk niet gewerkt. Ik denk dat een vent hier gewoonweg gek zou worden (lach)."





Mannenwereld

Minister Koen Geens (CD&V) en partijgenoot federaal parlementslid Raf Terwingen waagden het gisteren wél. "Zoveel enthousiasme en vrouwelijke bedrevenheid verdient op deze dag dan ook een bedanking. Dit volledig vrouwelijk team is een toonbeeld van de vervrouwelijking van het advocatenberoep, het ondernemerschap en een geslaagd doorbreken van het glazen plafond."





"Ik denk dat we met ons vieren eveneens een beetje tegengewicht vormen voor onze dagelijkse leefwereld, waarin toch nog maar zeer weinig vrouwen vertoeven", meent Vande Reyde. "Onder de beginnende stagiairs momenteel inderdaad wél enorm veel jongedames, maar eens 15 jaar bezig is het vrouwelijk aandeel onder de collega's nog maar zeer beperkt. De meerderheid trekt immers naar de financiële of private sector, welke makkelijker met een gezin te combineren zijn. " Daarin staan Melissa, Leen en de rest van het team al jarenlang duidelijk hun 'mannetje'. "Al merken we bij een aantal klanten toch nog dat wij iets meer moeten tonen dat we de dossiers kennen, de zaak aankunnen. Vooral bij ondernemers is dat nog wel eens het geval", verzekert Melissa's rechterhand Leen Peeters (37). Anders dan in vele andere kantoren bij M&W in de regel wel geen avondafspraken meer na 19 uur. "Dat een man om 20 uur van zijn werk thuiskomt, blijft toch veel gebruikelijker. Wij zijn alle vier mama en moeten voor die avondlijke consultaties veelal het 'sociaal netwerk' inschakelen om de kinderen op te vangen. Dat proberen we dus zoveel mogelijk te vermijden. Hier zal dan ook niemand scheef worden bekeken omdat er voor de kroost eens vroeger dient te worden doorgegaan."