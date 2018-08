"En dan is jaar nog niet begonnen..." POLITIE FLITST NU AL AAN SCHOLEN: BOVENGEMIDDELD AANTAL OVERTREDERS KIM AERTS

29 augustus 2018

02u23 0 Keerbergen De politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) wil voor de start van het nieuwe schooljaar haar huiswerk al gemaakt hebben. Daarom hield ze de afgelopen dagen al gerichte flitscontroles in de buurt van scholen. Ook deze en volgende week zal er nog extra gecontroleerd worden.

"Schooldirecties en ouderraden vragen terecht extra verkeerstoezicht in de omgeving van de schoolpoorten, zowel bij het begin als het einde van de klassen. Daarom werd ons gevraagd om nu al sensibiliserend en correctief op te treden om de snelheid in de omgeving van de Haachtse scholen aan banden te leggen", legt korpschef Wim D'haese uit. Afgelopen donderdag en vrijdag werd er geflitst op de Werchtersesteenweg in Haacht aan De Puzzel, aan Sint-Angela in Tildonk in de Kruineikestraat, op de Rijmenamsesteenweg in Haacht en op de Grote Baan aan de kerk in Wespelaar. In totaal werden 1.918 voertuigen gecontroleerd waarvan er 219 te snel reden. Of omgerekend zo'n 11,5 procent.





Veel truckers





"Dat ligt toch net boven ons algemeen gemiddelde. En dan is het schooljaar nog niet eens begonnen. Het meest verontrustende is dat van de 26 bestuurders geflitst aan Sint-Angela de helft vrachtwagenbestuurders zijn. Dat stoort mij en de buurtbewoners het meeste. Dat cijfer moet echt naar beneden", benadrukt de korpschef. Hij verzekert dat er in Tildonk deze week nog extra controles zullen plaatsvinden. Net als bij het begin van het schooljaar in heel de politiezone.





Samenwerkingsprotocol

Diezelfde politiezone BHK sloot ook met alle secundaire scholen van Haacht en Keerbergen en de betrokken gemeentebesturen een samenwerkingsprotocol af. Vanaf het begin van het schooljaar willen ze een gezamenlijke aanpak hanteren voor problemen zoals diefstal, wapens, drugs, spijbelen, ICT-gerelateerde misdrijven en ernstige geweldsdelicten op school.





Feiten melden

"Het protocol is er gekomen op vraag van de scholen over hoe men het best met de politie contact neemt indien nodig. Ook de politie en de drugs- en alcoholpreventiedienst hadden nood aan meer structureel overleg", zegt burgemeester Steven Swiggers (Open Vld) van Haacht. In het protocol zijn niet alleen regelmatige overlegmomenten voorzien, maar ook afspraken over de wijze waarop scholen feiten melden aan de politie. Deze laatste heeft hiertoe een bereikbaar aanspreekpunt aangesteld. Alle partijen ijveren hierbij voor de nodige discretie en stellen alles in het werk om de goede naam van de school en de betrokken leerlingen niet onnodig in het gedrang te brengen. Het protocol bevat ook een preventief luik. De politie en preventiemedewerkers zullen scholen informeren over nuttige infosessies in verband met drugs, alcohol, sexting en cyperpesten.