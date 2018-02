Zoon brandweerman zwaargewond na ongeval 28 februari 2018

Op De Maneschijn gebeurde gisteravond een zwaar ongeval. Een bestuurder van een auto verloor de controle over het stuur en ramde een boom, waardoor de wagen op zijn dak belandde. De bestuurder bleek de zoon te zijn van de sergeant-majoor van het plaatselijke brandweerkorps.





Om 17.28 uur ontving brandweer Kasterlee de melding over het ongeval. Bestuurder T.D. (30) was van de baan geraakt en met zijn wagen op zijn dak beland nadat hij eerst tegen een boom was geknald. Vermoedelijk was een epilepsie-aanval de oorzaak van het ongeval.





Bij nader inzien bleek het om de zoon van de sergeant-majoor van brandweer Kasterlee te gaan. "Hij werd voor dat ongeval niet opgeroepen, maar is daarna wel in burger ter plaatse gekomen samen met zijn vrouw", klinkt het bij brandweer Kasterlee. "Zelfs als hij van dienst was, had hij zijn eigen zoon echter niet moeten bevrijden. Als blijkt dat er bekende personen betrokken zijn bij een ongeval, dan nemen we die collega altijd apart." De bestuurder werd uiteindelijk met zware verwondingen overgebracht naar het UZ Antwerpen in Edegem. (WDH)