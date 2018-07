Zomerbistro 2460 opent vier maanden de deuren 13 juli 2018

Op de Markt kan je vanaf vandaag voor vier maanden terecht in Zomerbistro 2460, waarvoor Alex Verhoeven, chef-kok van restaurant Fleur De Sel, en Pim Mertens, uitbater van cocktailbar De Gieterij en organisator van Booty Rave Festival, een samenwerking aangaan. "We hebben een oud herenhuis omgebouwd. Nog niet veel mensen zijn daar ooit al binnengeweest", zegt Mertens. "Vooraan en achteraan kan je gezellig op een terras zitten. We serveren een Belgische keuken met veel streekproducten. Vanop het terras kunnen de mensen dan zien hoe het vlees wordt gebakken. Een freelance chef-kok, Vincent Geudens van 'Vindish', zal vast in de keuken staan." Dinsdag, donderdag en zaterdag is de zomerbistro geopend vanaf 17 uur, woensdag, vrijdag en zondag vanaf 12 uur. Maandag is de zaak gesloten. (WDH)