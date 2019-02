Wielertoeristen Kasterlee krijgen nieuwe outfit Jef Van Nooten

12 februari 2019

18u37

De Wielertoeristen Kasterlee rijden vanaf maart in een nieuwe outfit. Nadat de leden vijf jaar in de huidige kledij hebben gereden, was het tijd voor verandering. De nieuwe kledij werd in De Notelaar voorgesteld in aanwezigheid van de sponsors.