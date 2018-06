Ward Kennes kan maandag weer aan de slag 21 juni 2018

02u55 0 Kasterlee Burgemeester Ward Kennes van Kasterlee hoopt volgende week terug aan de slag te kunnen. Vandaag wordt hij in AZ Turnhout geopereerd aan zijn sleutelbeen.

De operatie aan het sleutelbeen zou normaal eerder deze week al in het UZA hebben plaatsgevonden, maar die werd uitgesteld. Vandaag is het dan toch zover, in het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout, waar Ward Kennes intussen verblijft. Na de operatie hoopt de burgemeester tegen het weekend thuis te zijn. Daar wil hij het nog twee dagen rustig aan doen, maar vanaf maandag wil Kennes er weer invliegen met zijn politieke bezigheden als burgemeester en parlementslid. "Al kan het wel zijn dat ik enkele afspraken schrap", zegt Kennes. "Naar het gemeentehuis geraak ik te voet, naar Brussel kan ik met de trein. Als ik afspraken op een andere locatie heb, kan ik wellicht wel door iemand gebracht of gehaald worden."





Kennes ging zondagmiddag met zijn auto over de kop op de ring in Antwerpen. In een bocht dommelde hij even in. Hij raakte van de weg af, waarna de auto begon te tollen in de berm.





"Ik ben meteen wakker geschrokken bij het ongeval. Ik heb de tuimeling dus bewust meegemaakt. Dat beeld komt 's nachts nog geregeld terug naar boven. Tijdens het ongeval had ik schrik dat er iets door de voorruit zou komen. Ik besef dat ik heel veel geluk heb gehad." (JVN)