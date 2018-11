Vlaams Dierenminister Ben Weyts zal komaf maken met dumpingprijzen voor dieren Kristof Baelus

23 november 2018

14u13 0 Kasterlee Na de ophef over de Black Friday-kortingen bij Hoeve Hoogland regeerde Vlaams Dierenminister Ben Weyts met een verbod van kortingen op levende dieren. Bij Hoeve hoogland staan ze achter deze beslissing maar zolang de wet niet aangepast is zullen zij doorgaan met hun acties.

Naar de aanloop van een koopjesperiode duiken er wel vaker reclames op voor spectaculaire soldenkortingen op levende dieren. Ook bij Black Friday duiken er veer acties op. Hoeve Hoogland speelde hier gretig op in en maakt zelfs reclame met een heus Flack Friday-weekend. De hondenfokker zal 21% korting geven op al zijn dieren en dit het hele weekend lang. “Zolang een dier in de wet een product is mogen wij ook meedoen met deze acties. Wij volgen enkel de wet en hebben net als andere handelaars het recht om deze korting toe te kennen”, klinkt het bij Hoeve Hoogland.

Vlaams Dierenminister Ben Weyts wil hieraan een einde maken. Hij wil kortingen op dieren verbieden, in welke vorm dan ook. Zo komt er een einde aan de absurde situatie waabrij dieren door de consumentenwet behandeld werden als levenloze objecten die met grote kortingen kunnen verhandeld worden.

Consumentenwetgeving

“Wij staan volledig achter de stelling van Minister Weyts. Hij moet dan niet enkel kortingen verbieden maar er ook voor zorgen dat dieren niet meer als product worden beschouwd in de consumentenwetgeving”, zegt Marc van Hoeve Hoogland. Kortingen verbieden is een eerste stap, de consumentenwetgeving veranderen kan niet zomaar. “Momenteel zegt de wet dat een dier een product is en dus binnen de consumentenwetegeving valt. Dit kunnen wij niet zomaar veranderen, dat is een Europese wetgeving. Beslissingen over kortingen die op dieren worden gegeven kunnen wij wel beslissen vanuit dierenwelzijn”, zegt de woordvoerder van Ben Weyts.

De wettelijke basis van Weyts zijn voorstel is al afgetoetst bij de Raad van State en het verbod zou in de loop van volgens jaar van kracht moeten worden.”Dieren zijn geen wegwerpproducten die je tegen dumpingprijzen aanbiedt”, zegt Weyts. We maken komaf met de Black Friday en andere superkortingen op dieren.” Nog voor de zomersolden van 2019 zou Ben Weyts het voorstel graag in voege zien gaan.

Voorlopig zal Hoeve Hoogland zijn acties verder zetten en hopen ze op een succesvol Black Friday-weekend. “Zolang wij de wet volgen is er geen probleem. Ik mag klanten 21% korting bieden, maar ik moet zelf nog steeds BTW betalen. Dat is iets waar al de activisten niet aan denken als ze tegen mijn actie inkomen.” zegt Marc van Hoeve Hoogland. In ons land zijn er nog enkele zaken die wel vaker dieren met korting verkopen.