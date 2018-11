Verdachte voor moord op Berenice (31) blijft in cel Jef Van Nooten

14 november 2018

11u45 0 Kasterlee De raadkamer in Turnhout heeft de aanhouding van de 32-jarige Tom P. uit Kasterlee verlengd. De man zit al sinds januari in de cel voor de moord op zijn partner Berenice Osorio (31).

De Mexicaanse Berenice Osorio werd op 9 januari doodgestoken in de woning van het koppel aan de Mgr. Heylanstraat in Kasterlee. Tom P. bracht haar nog zelf naar het ziekenhuis in Herentals, maar tevergeefs. De moeder van zijn kinderen overleed aan de gevolgen van de steekpartij. Tom P. werd in het ziekenhuis meteen in de boeien geslagen. De twee kindjes van het koppel lagen op dat moment nog te slapen.

Tom en Berenice stonden in de buurt gekend als een koppel dat veel en felle ruzies had. In augustus 2013 liep de toen 27-jarige Tom P. al een voorwaardelijke gevangenisstraf van 10 maanden op voor herhaaldelijk geweld tegen Berenice Osorio. Ook na die veroordelingen gingen de ruzies voort, met uiteindelijk een dodelijke afloop op 9 januari 2018. Het onderzoek naar de dodelijke steekpartij is bijna afgerond.