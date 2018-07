Vandalen besmeuren kledingwinkels GOUDEN TIP BELOOND MET WAARDEBON VAN 500 EURO TOON VERHEIJEN

25 juli 2018

02u31 0 Kasterlee Enkele jonge vandalen hebben de drie kledingzaken aan de Retiesebaan en twee schoolgebouwen beklad met graffiti. De uitbaatsters van de Marjolein-kledingwinkels loven zelfs een waardebon uit van 500 euro voor de gouden tip. De schade wordt geraamd op minstens 10.000 euro.

Sofie Van Gorp van Marjolein Kids en haar zus Griet van Marjolein Lingerie en Corner aan de Retiesebaan keken eind vorige week verbaasd op toen ze aan hun winkel kwamen. De ramen waren beplakt met zwarte tape. "Maar een dag later was het nog veel erger", zucht Sofie Van Gorp. "Toen waren de vandalen aan de slag gegaan met zwarte verf. De ramen, de houten planken tussen de vitrines, de hele achtergevel: alles is volgeklad. Strepen, tags, schunnige tekeningetjes. Ze zijn toch even bezig geweest."





Getuigen hebben tijdens de nacht van de laatste feiten ook twee stemmen gehoord en de getuigen roken ook de verf. Plots zagen ze twee verdachten weglopen, vermoedelijk jonge mannen. Als ze gevonden worden, zullen ze een geperde rekening gepresenteerd krijgen.





Sofie en haar zus Griet hielden op vraag van de politie de feiten even stil, maar gisterenavond maakten ze de feiten toch openbaar. Ze loven zelfs een waardebon uit van 500 euro die naar de gouden tip kan leiden. "Blijkbaar zijn wij ook niet de enige slachtoffers", vertelt Sofie. "De gevel van het SMIK en van de lagere school De Waaier hebben ze ook beklad. Daar hebben ze dezelfde zwarte verf gebruikt en waren het ook dezelfde tekens. Het gaat dus bijna zeker om dezelfde daders. Ik hoop echt dat ze gevonden kunnen worden."





Ook maandag al

De twee zussen hopen nu zo snel mogelijk de opkuiswerken te kunnen beginnen, maar dat zal een tijdje duren. "De achtergevel zal helemaal opnieuw bezet moeten worden", zucht Sofie. "Er bestaat blijkbaar geen product om de verf te verwijderen. Ook de houten latten moeten allemaal vernieuwd worden. Ik begrijp echt niet wat de vandalen er aan hebben om onze gevels en de gevels van de scholen zo te bekladden. Niemand heeft er wat aan en wij zitten met de miserie en de extra kosten want alles samen zal het ons toch minstens 10.000 euro kosten."





Vandalenstreken duiken de laatste dagen meer en meer op. Maandagnacht sloegen vandalen ook al toe in het Paradijs in het Raadsherenpark en eergisteren was het ook al het geval in de Dennenlaan in Beerse. Daar werden twintig banden platgestoken van voertuigen van de gemeente. De politie onderzoekt alle feiten.