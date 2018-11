Twee ton zwaar kunstwerk op zandheuvel van Hoge Mouw Jef Van Nooten

08 november 2018

16u15 0

De Hoge Mouw in Kasterlee heeft er binnenkort een aantrekkingskracht bij. Het kunstwerk ‘A Giant Sculpture’ wordt momenteel op één van de zandheuvels geplaatst. Het kunstwerk is een creatie van het kunstenaarsduo Pieterjan Gijs en Arnaud Van Vaerenbergh. Het bestaat uit 2.115 driehoekjes die aan elkaar gelast zijn. Samen vormen zij het reusachtige hoofd van een vrouw. Het ‘hoofd’ is zo’n twee zon zwaar, zes meter lang, vijf meter breed en drie meter hoog. De officiële voorstelling van het kunstwerk vindt later nog plaats. Groendomeinen Kempen roept op om tot dan de afsluitingsborden te respecteren, want arbeiders zijn het kunstwerk nog volop aan het plaatsen.