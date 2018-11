Twee Kastelse nieuwkomers in Gault&Millau Jef Van Nooten

05 november 2018

18u29

Van de 35 Kempense restaurants die zijn opgenomen in de culinaire gids Gault&Millau liggen er maar liefst zes in Kasterlee. Het pompoendorp is daarmee dè culinaire gemeente in de regio. Met Seir en Ambacht zijn twee Kastelse restaurants voor het eerst opgenomen in de gids.

Restaurant Ambacht aan de Lichtaartsebaan in Kasterlee opende in augustus 2017 de deuren. Ruim een jaar later wordt het keukenwerk van chef-kok Tim Moeskops bekroond met een score van 12 op 20. “Dit is een mooie beloning als je nog maar een jaar bezig bent. Al had ik voordien wel al 11 jaar ervaring opgedaan in De Watermolen in Kasterlee”, zegt Tim Moeskops. “Vorig jaar heb ik dan samen met mijn zus Ellen beslist om een eigen restaurant te openen.” Moeskops wil de komende jaren nog verder groeien als chef-kok. “Of ik droom van een Michelinster? Nog niet echt. We proberen wel voortdurend beter te worden en onze klanten blij te maken met hetgeen we serveren.”

Restaurant Seir aan de Geelsebaan in Kasterlee doet het met een score van 13,5 op 20 nog beter als nieuwkomer. Het restaurant opende pas in augustus van dit jaar de deuren. Dat er zo snel goed wordt gescoord, heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat in Seir werd gestart met tonnen ervaring. Het zijn vier mensen die jarenlang de rechterhand zijn geweest van Alex Verhoeven (Fleur de Sel) die het restaurant draaiende houden. Alex Verhoeven zelf probeert hen indien nodig te begeleiden in afwachting dat Fleur de Sel heropent in Turnova in Turnhout. Wegens sluitingsdag konden we de mensen van Seir maandag niet bereiken voor een reactie.